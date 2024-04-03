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Еще 14 авианаправлений из Казани планируют сделать субсидируемыми
В Татарстане планируют расширить перечень субсидируемых авиамаршрутов на 2024 год. Проект постановления Правительства РТ проходит антикоррупционную экспертизу.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что список маршрутов будет включать 22 льготных авианаправления.
Согласно новой редакции, их число может вырасти до 36. Изменения коснутся рейсов из Казани: их пополнят самолеты в Самару, Пермь, Ярославль, Нижний Новгород, Киров, Петрозаводск, Калугу, Иркутск, Барнаул, Улан-Удэ, Новокузнецк, Омск, Волгоград, Мурманск.
Часть рейсов из списка будет выполняться на протяжении всего года, вторая — с перерывом на летний сезон. Субсидии предоставляются из бюджета республики.
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»
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