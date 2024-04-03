Еще 14 авианаправлений из Казани планируют сделать субсидируемыми

В Татарстане планируют расширить перечень субсидируемых авиамаршрутов на 2024 год. Проект постановления Правительства РТ проходит антикоррупционную экспертизу.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что список маршрутов будет включать 22 льготных авианаправления.

Согласно новой редакции, их число может вырасти до 36. Изменения коснутся рейсов из Казани: их пополнят самолеты в Самару, Пермь, Ярославль, Нижний Новгород, Киров, Петрозаводск, Калугу, Иркутск, Барнаул, Улан-Удэ, Новокузнецк, Омск, Волгоград, Мурманск.

Часть рейсов из списка будет выполняться на протяжении всего года, вторая — с перерывом на летний сезон. Субсидии предоставляются из бюджета республики.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»