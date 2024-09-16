В Татарстане раскопали могильник финала неолита — начала энеолита

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН

В Мензелинском районе Татарстана ученые этим летом провели раскопки памятника археологии — Новобиксинтеевского могильника. Об этом сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Во время раскопок были выявлены девять погребений людей финала неолита — начала энеолита. В погребениях обнаружены каменные наконечники стрел, а также украшения из зубов оленя и бобра, глоточных зубов рыб, резцы сурка, шлифованные пластины из клыков кабана, округлые подвески из приуральского серпентинита.

Археологи определили, что аналогичные находки встречаются в погребениях могильников степной зоны Восточной Европы: Хвалынских, Мариупольском и так далее. Согласно результатам радиоуглеродного анализа, возраст этих памятников — середина — вторая половина 5 тысячелетия до нашей эры. Идентичность погребального инвентаря этих могильников с Новобиксинтеевским некрополем позволяет предварительно датировать последний той же эпохой.

Захороненные здесь люди еще не умели обрабатывать металл. Орудия они изготавливали из камня, кости и дерева. Они жили небольшими сообществами, занимались рыболовством и охотой. Тогда в здешних озерах и реках водилось большое количество разнообразной рыбы, в лесах жили олени, лоси и кабаны. На это указывает и перечень сделанных находок.

Два наиболее ярких захоронения некрополя — это парное погребение женщины с ребенком и одиночное погребение взрослого. Ребенок четырех-пяти лет был уложен между ног женщины. Могила была обильно посыпана охрой. В ногах усопших лежало несколько сотен украшений, одно из которых было сделано из клыков кабана. Второе погребение содержало аналогичный набор украшений, хотя и в меньшем количестве. На шее погребенного расчищено ожерелье, тоже изготовленное из клыков кабана (прекрасно отполированных).

Помимо погребений, на площадке некрополя археологи обнаружили жертвенные комплексы — обильно посыпанные охрой небольшие ямы, в которые были уложены подношения. В одной из таких ям выявлены 114 подвесок из кости, во второй — восемь подвесок различных форм из серпентинита, в третьей — подвеска и наконечник стрелы.

Исследователи отобрали образцы из погребений на радиоуглеродный анализ для уточнения возраста. Также будет проведен антропологический и геномный анализ останков.

Кроме того, на могильнике найдены также два погребения более позднего времени. Если люди, захороненные в ранних погребениях, лежали вытянуто на спине, головой на северо-запад, то люди более поздней эпохи ориентированы ногами к реке, головой на юго-запад. Сопутствующий инвентарь отсутствует, за исключением железных изделий — ножа и кресала. Вероятно, они относятся к раннему средневековью.

Помимо этого, в раскопе ученые выявили остатки кирпичной куполообразной смолокурни начала XIX века, предназначенной для выгонки дегтя из березы, и полуземлянки того же времени.

Древний могильник был обнаружен в прошлом, 2023 году в результате археологической разведки и включен в перечень выявленных объектов культурного наследия, о чем сообщал «Татар-информ».

По информации Академии наук РТ, раскопки проводились в конце июня и июле. Их провела экспедиция ООО «Археология Восточно-Европейской равнины» совместно с Пензенским государственным университетом и Институтом археологии имени А. Х. Халикова АН РТ на площади 290 кв. метров. Работы на памятнике будут продолжены в следующем году.

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН.