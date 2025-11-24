В Татарстане раньше срока завершат реконструкцию участка М7 длиной 96,5 километра

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане в этом году завершится реконструкция участка трассы М7 «Волга» от Набережных Челнов до границы с Башкортостаном протяженностью 96,5 километра. Работы выполнены менее чем за три года и с опережением срока. Об этом сообщил «Татар-информу» начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов.

«Открыть участок после реконструкции планируем в начале декабря этого года. А сдать объект должны были в 2026 году. Мы раньше на М7 примерно 10 километров реконструировали за два-три года, а сейчас – почти 100 километров. Это колоссальный объем», – рассказал он.

По словам Мингазова, уже возведено шесть мостов через реки Шильнебашка, Ашпалинка, Мензеля, Дарьянка, Ик и Сюнь. Построены 11 транспортных развязок и путепроводов, чтобы обеспечить безопасный выезд на федеральную автодорогу, исключить одноуровневые пересечения с региональными трассами. Для сельскохозяйственной техники предусмотрены шесть технологических проездов.

«Только на участке от Набережных Челнов до границы с Башкортостаном уложено более 1,2 млн тонн асфальтобетона. Это большой объем. Шесть асфальтобетонных заводов было привлечено к этой работе», – подчеркнул собеседник информагентства.

В результате основное направление трассы М7 будет иметь четыре полосы движения, а на некоторых участках даже шесть. В Татарстане протяженность этой автодороги составляет 654,7 километра, отметил он.

