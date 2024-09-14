В Татарстане работы по программе «Наш двор» полностью завершили 12 районов

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К данному моменту запланированные на этот год работы по программе «Наш двор» завершили 12 районов Татарстана. Об этом на республиканском совещании в Доме Правительства региона рассказала руководитель Фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами республики Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

«Хочу отметить Аксубаевский, Арский, Бавлинский, Балтасинский, Верхнеуслонский, Высокогорский, Елабужский, Кукморский, Лаишевский, Рыбно-Слободский, Сабинский и Черемшанский районы, которые полностью завершили работы по программе», — отметила докладчица.

Зиннатуллина обратила внимание на то, что вскоре предполагается полностью завершить предусмотренные программой дорожные работы. Общее выполнение по ним равняется 96%, динамика за две недели составляет 5%. В 21 районе дорожные работы уже завершены. До 30 сентября планируется обновить дороги еще на 90 дворовых территориях.

Работы по установке наружного освещения выполнены на 95%, динамика за две недели равняется 6%. Установку фонарей уже завершили 26 районов, но в шести муниципалитетах соответствующие работы еще продолжаются.

«За последние две недели удалось показать хорошую динамику по установке оборудования во дворах. Общее выполнение на сегодня составляет 83%. Детского и спортивного оборудования смонтировано 81%, уличного — 85%», — заметила глава Фонда «Институт развития городов РТ».

Продолжаются выезды в районы для мониторинга хода работ по благоустройству. Основные замечания связаны с поставкой некачественного оборудования и проблемами при его установке, а также с отклонениями от каталога типовых конструкций по дорожным работам.

За последний месяц от жителей Татарстана поступило 579 обращений — на 35% меньше по сравнению с предшествующим периодом. Снижение числа обращений связано с завершением активных строительных работ, пояснила Зиннатуллина.

Параллельно ведется подготовка к реализации программы «Наш двор» в 2025 году. Все схемы дворовых территорий, победившие в голосовании за топ-200, проверены курирующими архитекторами-градостроителями. В районах организуются презентации предварительных проектных решений жителям.

Масштабную программу благоустройства дворов Татарстана в 2019 году инициировал Раис РТ Рустам Минниханов. За время ее работы в республике будет облагорожено около 7 тыс. дворов. Недавно регион стал победителем I Национальной премии в сфере формирования комфортной городской среды в номинации «Лучший регион по реализации программ по благоустройству дворов». Премия организована в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» (инициирован, как и другие нацпроекты в их нынешнем виде, Президентом РФ Владимиром Путиным).