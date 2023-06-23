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В Татарстане пятилетняя девочка заразилась клещевым энцефалитом
В Набережно-Челнинской инфекционной больнице подтвердили первый случай клещевого энцефалита в этом году. Об этом рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Автограда.
Жертвой членистоногого стала девочка пяти лет. Клещ ее укусил в область наружного угла глаза в Муслюмовском районе республики. Врачи отметили, чем ближе укус к голове, тем выше риск заражения энцефалитом.
Девочка поступила в клинику с жалобами на головную боль, высокую температуру, рвоту и боли в животе. Из-за подозрения на менингит, была проведена спинно-мозговая пункция, которая выявила вирус в ликворе и подтвердила диагноз «клещевой энцефалит, менингеальная форма».
«От серьезных последствий ребенка уберегло своевременное обращение за медицинской помощью. Юная пациентка получала лечение и находилась под нашим наблюдением почти две недели. С положительной динамикой, без последствий была выписана домой на дальнейший амбулаторный этап наблюдения», – рассказал лечащий врач ребенка, инфекционист НЧИБ Сергей Хабаров.
В челнинской инфекционке заметили, что за последние годы это первый случай, зафиксированный у детей.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что трое жителей Татарстана заразились боррелиозом после укуса клеща.
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