Трое татарстанцев заразились клещевым боррелиозом

Трое жителей Татарстана заразились боррелиозом после укуса клеща, случаев энцефалита в республике не было. Об этом на пресс-конференции «Татар-информу» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«На сегодня зарегистрировано уже 3 889 обратившихся за помощью по поводу присасывания клещей. Практически мы сравниваемся с аналогичным периодом прошлого года, но пока показатели выше на 14%», – рассказала санитарный врач.

Любовь Авдонина напомнила, что в апреле число укушенных клещами в три раза превышало показатели за аналогичный период прошлого года. Сейчас годовые значения почти сравнялись.

В жаркие дни активность клещей снижается, поэтому на этой неделе число обращений татарстанцев к медикам пошло на спад.