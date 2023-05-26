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Трое татарстанцев заразились клещевым боррелиозом
Трое жителей Татарстана заразились боррелиозом после укуса клеща, случаев энцефалита в республике не было. Об этом на пресс-конференции «Татар-информу» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
«На сегодня зарегистрировано уже 3 889 обратившихся за помощью по поводу присасывания клещей. Практически мы сравниваемся с аналогичным периодом прошлого года, но пока показатели выше на 14%», – рассказала санитарный врач.
Любовь Авдонина напомнила, что в апреле число укушенных клещами в три раза превышало показатели за аналогичный период прошлого года. Сейчас годовые значения почти сравнялись.
В жаркие дни активность клещей снижается, поэтому на этой неделе число обращений татарстанцев к медикам пошло на спад.
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