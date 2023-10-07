В Татарстане Путина поздравили переделанным видео из сериала «Молодой Папа»

Telegram-канал «Татарстан News» поздравил Президента РФ Владимира Путина с днем рождения, переделав начало известного сериала «Молодой Папа» Паоло Соррентино.

В ролике главный герой сериала, которого играет Джуд Лоу, идет по коридору, на стенах которого вместо картин со сценами из христианской священной истории висят фотографии различных моментов из жизни российского лидера.

«Мы представили, что популярный сериал „Молодой Папа“ мог бы начинаться так», — замечают авторы видео.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис Татарстана Рустам Минниханов от лица жителей республики поздравил Владимира Путина с днем рождения.