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Минниханов от лица жителей Татарстана поздравил Путина с днем рождения
Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале от лица жителей республики поздравил Президента России Владимира Путина с днем рождения.
Руководитель республики выложил видеоролик, на котором главу государства поздравляет Герой России — старший лейтенант Расим Баксиков. «<…> все мы, стоящие на защите Родины, считаем Вас нашей опорой, опорой России. Мы видим динамичное развитие нашей страны, как она шаг за шагом возвращает статус мощной мировой державы», — заметил военный в своем поздравлении.
Баксиков пожелал Президенту «крепкого здоровья, сил, чтобы воплотить в жизнь все планы», а также выразил уверенность в грядущих великих победах во благо Родины.
«Верим в Вас и поддерживаем все Ваши решения. И знайте: мы не подведем при выполнении всех поставленных Вами задач. Туган көнегез белән („С Днем рождения“ в переводе с татарского — прим. Т-и), Владимир Владимирович!» — завершил свое поздравление Герой России.
«Безнең Герой Рәсим сүзләренә кушылабыз! Туган көнегез котлы булсын, Владимир Владимирович! Барлык Татарстан халкыннан сезгә саулык-сәламәтлек телим! Илебез алга таба да үсеш юлында булсын! („Присоединяемся к словам нашего Героя Расима! С Днем рождения, Владимир Владимирович! От имени всего народа Татарстана желаю вам крепкого здоровья! Пусть наша страна идет вперед по пути дальнейшего развития!“ в переводе с татарского — прим. Т-и) С Днем рождения, Владимир Владимирович!» — написал Рустам Минниханов.
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