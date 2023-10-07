Минниханов от лица жителей Татарстана поздравил Путина с днем рождения

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале от лица жителей республики поздравил Президента России Владимира Путина с днем рождения.

Руководитель республики выложил видеоролик, на котором главу государства поздравляет Герой России — старший лейтенант Расим Баксиков. «<…> все мы, стоящие на защите Родины, считаем Вас нашей опорой, опорой России. Мы видим динамичное развитие нашей страны, как она шаг за шагом возвращает статус мощной мировой державы», — заметил военный в своем поздравлении.

Баксиков пожелал Президенту «крепкого здоровья, сил, чтобы воплотить в жизнь все планы», а также выразил уверенность в грядущих великих победах во благо Родины.

«Верим в Вас и поддерживаем все Ваши решения. И знайте: мы не подведем при выполнении всех поставленных Вами задач. Туган көнегез белән („С Днем рождения“ в переводе с татарского — прим. Т-и), Владимир Владимирович!» — завершил свое поздравление Герой России.

«Безнең Герой Рәсим сүзләренә кушылабыз! Туган көнегез котлы булсын, Владимир Владимирович! Барлык Татарстан халкыннан сезгә саулык-сәламәтлек телим! Илебез алга таба да үсеш юлында булсын! („Присоединяемся к словам нашего Героя Расима! С Днем рождения, Владимир Владимирович! От имени всего народа Татарстана желаю вам крепкого здоровья! Пусть наша страна идет вперед по пути дальнейшего развития!“ в переводе с татарского — прим. Т-и) С Днем рождения, Владимир Владимирович!» — написал Рустам Минниханов.