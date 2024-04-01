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В Татарстане путем слияния существующих учреждений создадут Центр занятости населения
В Татарстане реорганизуют учреждения службы занятости и создадут на их базе Центр занятости населения республики. Постановление подписал Премьер-министр Алексей Песошин.
«Принять предложение Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ о реорганизации государственных учреждений службы занятости населения РТ <...> в форме слияния и создания на их базе государственного казенного учреждения РТ „Центр занятости населения РТ“», — сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации.
В качестве учредителя выступает Минтруд, которому в течение 90 рабочих дней нужно будет утвердить устав новой организации, в течение 60 дней – структуру. Отмечается, что предельная штатная численность составит 760 человек.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что постановление Правительства Татарстана о создании центра проходит антикоррупционную экспертизу.
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