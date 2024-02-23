В Татарстане создадут единый Центр занятости населения

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В Татарстане ожидается реогранизация служб занятости. Более 40 учреждений по всей республике ожидает слияние в Центр занятости населения РТ. Постановление Правительства Татарстана проходит антикоррупционную экспертизу.

В документе говорится, что реорганизация госучреждений службы занятости проводится по предложению Министерства труда и соцзащиты РТ.

«Центр занятости населения Республики Татарстан создается в целях обеспечения на территории Республики Татарстан прав и гарантий граждан и работодателей в сфере занятости населения, в том числе путем содействия гражданам в поиске подходящей работы, в развитии их профессиональных навыков и компетенций, предпринимательской инициативы, социальной поддержки безработных граждан, содействия работодателям в подборе работников, информирования и консультирования граждан и работодателей, оказания мер поддержки работодателям, сохраняющим действующие и создающим новые рабочие места», — отмечается в тексте.

К новому центру перейдут права и обязанности учреждений, которые войдут в него. Предельная численность сотрудников ЦЗ РТ составит 760 единиц.