В Татарстане проверили ход работ по строительству нескольких соцобъектов

Партийный десант единороссов в еженедельном режиме отслеживает ход работ на объектах народной программы «Единой России» в каждом муниципалитете

Так, как сообщает пресс-служба партии, в Черемшане дорожники в рамках благоустройства дворов продолжают благоустройство придомовых территорий по улице Техническая в районном центре. Секретарь местного отделения «Единой России», глава района Рамиль Айбатов ознакомился с ходом работ по программе «Наш двор». В этом году строители работают во дворах домов №46 по улице ХХ партсъезда, №13, №15 по улице Титова, №28, №30 по улице Техническая и №30 по улице Дорожная.

Благоустроят дворы и в многоквартирных домах в поселке Кирпичный завод и в селе Кутема. В некоторых домах строительство близится к завершению – у дома №30 по улице Техническая начали асфальтировать тротуары и проезжую часть.

Жители Пестречинского района ждут открытия нового ФАПа. В строящийся фельдшерско-акушерский пункт в деревне Кобяково начали завозить оборудование и мебель. Строительство объекта ведется по национальному проекту «Здравоохранение» в рамках народной программы «Единой России». Фундамент возведен, выполнен монтаж модульного здания.

Завершилось благоустройство объекта: появился новый забор, специалисты завезли грунт и выровняли участок вокруг медпункта, посадили газонную траву. Входная группа оборудована для безбарьерного перемещения людей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас ФАП оснащают оборудованием и мебелью.

«Жители нашего села очень ждут открытия нового ФАПа. Здание очень удобное, тепло, комфортное как для медперсонала, так для самих пациентов. Для небольшого населенного пункта это большое событие», - отметил глава Кобяковского сельского поселения Радис Сайфутдинов.

Напомним, в Пестречинском районе в рамках народной программы «Единой России» построен фельдшерско-акушерский пункт в селе Старое Шигалеево в 2020 году, а также врачебная амбулатория в деревне Куюки в 2022 году.

В Сабинском районе обновляется детский сад. Уже скоро здание предстанет в современном облике. Партийный десант под руководством секретаря первичного отделения партии, главы Большекибячинского сельского поселения Айрата Сафина проверил ход капитального ремонта детсада.

В Большекибячинском детском саду «Кубэлэк» продолжается обновление. Специалисты обшивают гипсокартоном внутренние стены здания, на готовых площадях выполняют штукатурно-малярные работы. На кухонные перегородки укладывают плитку, монтируют теплый пол. Уже скоро сюда завезут оборудование, новую мебель, инвентарь, а территорию вокруг дошкольного учреждения благоустроят. Малышей встретит новое, красивое, светлое здание. За работы на сумму более 9 млн рублей отвечает ООО «ПМК – 159». Обновление идет в соответствии с графиком.

Большое обновление ждет и спорткомплекс в Аксубаевском районе. В универсальном спортивном зале «Юность», возведенном в рамках реализации партийного проекта «Строительство спортивно-оздоровительных комплексов», продолжаются ремонтные работы.

«Специалисты заменят освещение, установят систему охранного телевидения, позволяющую при необходимости идентифицировать лица посетителей, а еще обновят паркетное покрытие в спортзале», - рассказал исполнительный секретарь местного отделения партии Александр Гаврилов.

«Юность» открыла свои двери зимой 2011 года. В комплекс входят универсальный спортивный зал, легко трансформирующийся под волейбольное поле, теннисный корт, площадка для игры в бадминтон, мини-футбольная арена и баскетбольный паркет. Также к услугам посетителей – борцовский ковер, боксерский ринг, тренажерный и гимнастический залы.

Сейчас в спорткомплексе занимаются 7 видами спорта: мини-футболом, волейболом, баскетболом, бадминтоном, настольным теннисом, борьбой на поясах, дартсом. Занятия посещают 178 человек. Работы по обновлению объекта идут в соответствии с графиком.

В Мензелинске откроется новое здание школы искусств. Ход работ оценил партийный десант под руководством исполнительного секретаря местного отделения партии Розы Салдаевой. Реализацию проекта контролирует представитель Главного инвестиционно-строительного управления РТ.

В здании на улице Ленина когда-то размещался детский сад, после капитального ремонта объект передадут Детской школе искусств. Сооружение находится в живописном месте с видом на реку Мензеля, куда весной прилетают лебеди, и Екатерининский мост.

На объекте общей площадью 500 квадратных метров разместится отделение для обучающихся рисованию. У школы искусств появится собственный выставочный зал, музей, компьютерный класс для уроков по 3D-моделированию, скульптурная мастерская и отдельный кабинет истории искусств.

Это уже не первый опыт переезда для Детской школы искусств. Так, в 2022 году образовательное учреждение получило новое здание после капитального ремонта пустовавшего в городе объекта.