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Глава Минстроя РТ заверил, что в республике выполнят план по вводу жилья
Министр строительства РТ Марат Айзатуллин выразил уверенность в том, что в Татарстане выполнят годовой план по вводу жилья. Об этом он сообщил, выступая на пресс-конференция Минстроя ко Дню строителя. Напомним, в республике уже введено 2 млн 535 тыс. кв. м. жилья.
«Понятно, что большая часть – это ИЖС, но и многоквартирные дома мы тоже идем по графику. График у нас есть, вместе отработан уже и со строителями, и с застройщиками. Поэтому к концу года мы те планы, которые у нас есть, мы их однозначно выполним», - сказал Айзатуллин.
Он добавил, что ранее была поставлена задача в 3,1 млн кв. м.
«Пока нам ставят задачу 3,1 млн кв. м., но так как меньше вводить, чем в прошлом году, мы не имеем права, поэтому этой цифры, я думаю, мы достигнем. Проблем мы здесь не видим», - говорит министр.
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