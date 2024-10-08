В Татарстане проверили ход капремонта поликлиники, школы искусств и больницы

В Татарстане продолжает реализовываться народная программа партии «Единая Россия». Партийцы ознакомились с ходом работ на ряде объектов, сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения «Единой России».

В частности, в Высокогорском районе РТ партийный десант под руководством главы муниципалитета и секретаря местного отделения «Единой России» Равиля Хисамутдинова провел объезд социальных объектов народной программы.

В Высокой Горе продолжается капитальный ремонт центральной районной больницы. Обновленное медучреждение будет соответствовать всем современным стандартам и позволит оказывать местным жителям качественную медицинскую помощь.

Рабочие модернизировали приемное отделение и отремонтировали вентиляционную систему. В палатах появились душевые и новые функциональные кровати. Убран затемняющий фасад, который не позволял проветривать помещения. Сейчас тут завершаются отделочные работы.

Побывали проверяющие и на стройплощадке детской школы искусств в районном центре. Новое здание появится на месте бывшего майдана для Сабантуя. Уже возведены здание подросткового клуба «Титан», футбольный манеж и лыжная база. Вскоре откроется еще и роллердром.

На первом этаже двухэтажного здания площадью более 1,5 тыс. кв. метров разместится концертный зал на 84 места со сценой, а также артистическая, кладовая, классы для занятий танцами и хоровым пением, комната для приема пищи, административные помещения и гардероб. На втором этаже появятся кабинеты музыки, искусств, рисунка и живописи и студия звукозаписи. Стоимость объекта превышает 244 млн рублей, открыть свои двери школа сможет 1 декабря.

Побывала группа и в поселке Калинино, где продолжаются работы по благоустройству нового сквера у мечети, построенной на средства легенды футбольного клуба «Рубин» Гекдениза Карадениза. Скоро комфортное общественное пространство для прогулок площадью более 3 тыс. кв. метров будет готово.

В Лениногорском районе подходит к концу ремонт 3-го этажа поликлиники медико-санитарной части мест центральной районной больницы. Ход работ на объекте оценил депутат районного Совета и главврач Лениногорской ЦРБ Рим Амеров.

Специалисты уже выполнили отделочные работы, заменили электросети, установили новые двери и уложили линолеум. В ближайшее время в медучреждение доставят мебель и оборудование. Обновление хотят завершить к концу октября. Этот объект входит в программу модернизации первичного звена здравоохранения РТ национального проекта «Здравоохранение» (как и другие нацпроекты, инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным).

В свою очередь в Нурлатском районе представители партии во главе с руководителем муниципалитета и секретарем местного отделения «Единой России» Дамиром Ишкинеевым побывали на открытии пруда.

Водоем под названием Урта кул находится в центре деревни Бикулово. Пруд в последние годы обмелел, сельчане не раз упоминали эту проблему на сходах. И обновление водоема стало для них важным событием. На церемонию пришли не только местные жители, но и уехавшие отсюда уроженцы деревни. Среди них был и вице-губернатор Смоленской области Алмаз Ахметшин — уроженец деревни Бикулово, возглавлявший Нурлатский район до 2023 года.

После завершения торжественной части мероприятия гости заложили будущий парк, высадив возле озера саженцы сосны.

Обновление объекта народной программы выполнено в рамках государственной программы Министерства экологии и природных ресурсов РТ «Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» на 2024 год.

Работы по капитальному ремонту стартовали в начале января текущего года. Специалисты очистили дно водоема и углубили дно, вывезя 76 тыс. куб. метров ила. На обновление пруда выделили около 30 млн рублей.