Опытный руководитель, строитель: Алмаз Ахметшин станет главным зодчим Смоленской области

Алмаз Ахметшин получил приглашение на работу в Смоленскую область от и.о. губернатора региона Василия Анохина

Фото: nurlat-tat.ru

От замглавы Минстроя РТ до вице-губернатора по строительству

Известно, что в должности вице-губернатора Алмаз Ахметшин будет курировать строительство и ЖКХ, энергетику и тарифную политику. В беседе с корреспондентом «Татар-информа» он признался, что получил приглашение на работу в Смоленскую область от и.о. губернатора региона Василия Анохина. На вопрос о первоочередных задачах в области Ахметшин ответил уклончиво. «Пока мне сложно что-то прокомментировать в этой части», – сказал он.

Василий Анохин у руля Смоленской области совсем недавно. Он назначен указом Президента России Владимира Путина только 17 марта 2023 года и сейчас активно занимается формированием команды.

Почему в качестве главного строителя области Анохин пригласил выходца из Татарстана? Ответ на этот вопрос можно найти в автобиографии и.о. губернатора. Выпускник Академии экономической безопасности МВД России, несколько лет проработал в Аппарате Правительства РФ. В частности, с ноября 2018 года трудился в секретариате вице-премьера РФ Виталия Мутко. А с марта 2020 года Анохин почти год занимал должность заместителя руководителя секретариата вице-премьера РФ Марата Хуснуллина – главного строителя России и выходца из Татарстана.

В 2010-2016 годах Алмаз Ахметшин занимал должность замглавы Минстроя РТ Фото: nurlat.tatarstan.ru

Республика давно славится кадровой школой. Выходцы из Татарстана успешно работают как в регионах страны, например, в Мордовии, которую возглавляет Артем Здунов, так и в органах федеральной власти. К примеру, заместителем главы Минпромторга РФ трудится Альберт Каримов, в прошлом министр промышленности и торговли Татарстана. Замминистра спорта РФ – Азат Кадыров ранее руководивший «Дирекцией спортивных и социальных проектов» Татарстана. Строительная отрасль в республике особенно сильна. Не случайно на должность министра строительства РФ был приглашен Ирек Файзуллин – экс-глава Минстроя Татарстана.

Глава Нурлатского района так же имеет прямое отношение к строительству. В 2010-2016 годах Алмаз Ахметшин занимал должность замглавы Минстроя РТ.

«Перемещение кадров из региона в регион - правильное решение с позиции федерального центра»

Председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» Экзам Губайдуллин считает назначение Ахметшина в Смоленскую область очень удачным решением.

В Нурлатском районе Ахметшин многое сделал в части строительства и реконструкции социальных объектов Фото: nurlat.tatarstan.ru

«Это опытный руководитель, строитель. Очень логично, что берут кадры из Татарстана, это признание нашей кадровой школы. Ахметшин приобрел серьезный опыт в республике. Я уверен, что он внесет огромный вклад в развитие Смоленской области, будучи вице-губернатором. Перемещение кадров из региона в регион, на мой взгляд, очень правильное решение и с позиции федерального центра», – поделился мнением Губайдуллин.

Собеседник агентства напомнил, что в Нурлатском районе Ахметшин многое сделал в части строительства и реконструкции социальных объектов.

«Он активно благоустраивал город, строил парки, места отдыха, провел реконструкцию школ, библиотеки. Под руководством Ахметшина Нурлатский район получил новый виток развития, стал еще краше», – подчеркнул Губайдуллин.

Формально Ахметшин является действующим руководителем муниципалитета. В отставку он не подавал и сложить полномочия может только на сессии районного совета. Впрочем, эта процедура может произойти уже со дня на день.

Алмаз Ахметшин родился 11 марта 1967 года в селе Бикулово Нурлатского района ТАССР.

В 2008-2010 годах возглавлял департамент охраны окружающей среды Минэкологии Татарстана, был заместителем министра по инвестиционно-инновационной деятельности.

С 2010 по 2016 год занимал должность замглавы Минстроя РТ.

Ахметшин возглавлял Нурлатский район с 2018 года. Имеет почетные звания «Заслуженный строитель Республики Татарстан» и «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России».

Фото на анонсе: nurlat.tatarstan.ru