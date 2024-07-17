В Татарстане провели 42 авиапатрулирования лесов из-за высокого риска пожаров

С начала пожароопасного сезона в Татарстане проведено 42 авиационных патрулирования лесов общей продолжительностью 194 летных часа. Работы будут продолжены, заявили в пресс-службе Минлесхоза республики.

Мониторинг проводится на самолете Cessna-172. «Авиационный мониторинг — один из эффективных методов обнаружения возгораний. Как правило, он проводится при высоком классе пожарной опасности», — объяснил первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов.

Напомним, что до 22 июля в Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за высокого, а в некоторых районах чрезвычайного класса пожарной опасности. Как уточнил Зарипов, специалисты Минлесхоза РТ проводят патрулирование по четырем маршрутам общей протяженностью 2190 километров. Облет самого длинного из них занимает пять часов. Для этого по маршруту следует летчик-наблюдатель.

«Всего в текущем году предусмотрено 304 летных часа 34 минуты. Авиамониторинг охватывает площадь 1,2 миллиона гектаров, это практически весь лесной фонд республики», — подчеркнул первый замглавы Минлесхоза РТ.

Авиационное патрулирование лесов соответствует целям и задачам регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.