В Татарстане проведут цикл мероприятий по случаю 11-летия воссоединения Крыма с РФ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане проведут цикл мероприятий, приуроченных ко Дню воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией.

В частности, завтра, 18 марта, в 15 часов региональное отделение Русского географического общества в РТ совместно с Национальной библиотекой РТ представят в Нацбиблиотеке фотовыставку, посвященную Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В экспозицию вошли 70 работ участников ежегодного конкурса РГО «Самая красивая страна».

В ходе церемонии открытия также будут представлены самые интересные (современные и раритетные) книги об истории, легендах и географических особенностях Крыма из фондов Национальной библиотеки Татарстана. Выставка будет работать до 7 апреля, вход на нее будет свободным.

Кроме того, в 13 часов 18 марта в главном здании ГМИИ РТ будет представлена экскурсионно-лекционная программа в экспозиции русского искусства XVI–XIX веков «Крымский пейзаж в отечественном искусстве», а в 16 часов в Галерее современного искусства ГМИИ РТ откроется выставка «Крым. Риф Якупов».

В Елабужском колледже культуры и искусств 18-го числа пройдет фотоакция «Крым наш», в Альметьевском татарском государственном драматическом театре откроют фотовыставку «Россия – Новороссия – Донбасс. Бергә мәңгегә», в Иске-Казанском государственном историко-культурном и природном музее-заповеднике покажут фильм «Крым. Путь на родину» (в 10 часов утра). До 23 марта в Елабужском колледже культуры и искусств продлится тематическая выставка художественной и документальной литературы, посвященная воссоединению Крыма и Севастополя с Россией. А 19 марта (в 14 часов) в Болгарской санаторной школе-интернате состоится мероприятие «Крым – это Россия».

Сегодня, накануне одиннадцатилетия воссоединения, в Казани и Заинске прошли флешмобы, посвященные этой дате. С 10 по 18 марта проходит онлайн-флешмоб «Крым ближе, чем кажется». На 10 часов утра 18 марта намечена акция «Загадки Тавриды» на казанской улице Баумана.

Завтра же в ряде учреждений образования Казани, Лаишева и Набережных Челнов пройдет серия тематических лекций «Крым: вчера, сегодня, завтра», организованных филиалом Российского общества «Знание» в Республике Татарстан.

До 21 марта общеобразовательные организации, молодежные центры и местные отделения «Движения первых» будут проводить классные часы и беседы о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией (в том числе – всероссийский урок памяти «Возвращение в родную гавань», единый классный час «Воссоединение Крыма с Россией», акция «Вместе навсегда»).

В проведении всероссийского урока памяти также пройдут центры подготовки Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Помимо этого, до 21 марта общеобразовательные организации, молодежные центры и местные отделения «Движения первых» будут проводить акцию «Краски Крыма» и интеллектуальные квизы для детей «Крым – это Россия». Сегодня в 16 часов классный час «День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 100-летие Артека» будет организован в Елабужском колледже культуры и искусств.

«Движение первых» также проведет в Казани (ул. Островского, д. 11/6, 16.00) и Нижнекамске (ул. Сююмбике, д. 38, 11.00) телемосты с Крымом – 18 и 19 марта соответственно .

На медиафасаде стадиона «Ак Барс Арена» 18 марта будет размещен тематический контент, посвященный Дню воссоединения Крыма и Севастополя с РФ.