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Общество 15 марта 2025 11:50

Раис РТ поручил обеспечить проведение акций по случаю Дня воссоединения Крыма с Россией

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Раис РТ поручил обеспечить проведение акций по случаю Дня воссоединения Крыма с Россией
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном республиканском совещании поручил обеспечить проведение мероприятий по случаю 11-й годовщины воссоединения Крыма с Россией, которая будет отмечаться 18 марта. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Для нашей страны это очень важное событие, восстановление исторической справедливости. За эти одиннадцать лет в Крыму сделано гораздо больше, чем за весь постсоветский период», – поделился своим видением Раис РТ.

«Обращаюсь к главам городов и районов: необходимо обеспечить проведение акций и мероприятий в рамках Дня воссоединения Крыма с Россией», – подчеркнул в связи с этим Рустам Минниханов.

#Рустам Минниханов #присоединение крыма
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