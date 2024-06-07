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В Татарстане протестируют новую систему заключения контрактов с поставщиками
Татарстан протестирует анонсированный Федеральным казначейством новый функционал в Единой информационной системе цифровых закупок по заключению цифрового контракта с единственным поставщиком. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал и. о. председателя Государственного комитета РТ по закупкам Искандер Багаутдинов.
Первая волна пилотирования стартует 1 июля этого года, в планах — протестировать заключение контракта без принимаемого бюджетного обязательства.
«Участие в таких проектах позволяет выявить шероховатости в процессе, вовремя их устранить, а также плавно перейти к новым механизмам работы, которые вступят в силу с 1 января 2025 года», — пояснил Багаутдинов.
В Татарстане общая сумма объявленных закупок по состоянию на 1 июня составила 70,4 млрд рублей, количество опубликованных извещений на портале — 9,1 тыс. Благодаря этому удалось сэкономить 1,4 млрд бюджетных средств.
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