Татарстан сэкономил 1,4 млрд бюджетных средств благодаря госзакупкам

В Татарстане общая сумма объявленных закупок по состоянию на 1 июня составила 70,4 млрд рублей, количество опубликованных извещений на портале — 9,1 тыс. Благодаря этому удалось сэкономить 1,4 млрд рублей бюджетных средств, рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» и. о. председателя Государственного комитета РТ по закупкам Искандер Багаутдинов.

Муниципальные заказчики опубликовали 2 тыс. извещений на сумму 5 млрд рублей. Экономия при этом составила 205 млн рублей. Помимо этого, в Татарстане заключили 28 тыс. контрактов, а объем которых равен 102,6 млрд рублей, в том числе муниципальные заказчики заключили 14,6 тыс. контрактов на 9,6 млрд.

Upd. (11.38): Багаутдинов также сообщил, что 6,1% от общей стоимости контрактов пришлось на закупки малого объема. Так, субъекты малого бизнеса заключили 15 тыс. договоров на 35 млрд рублей.

«Нет сомнений, что хорошо организованные и стабильно функционирующие системы государственных закупок, которые обеспечивают прозрачность закупочных процедур, — это обязательное условие для экономического роста и результативного государственного управления по достижению поставленных целей», — выразил уверенность спикер.

Помимо этого, за пять месяцев комитет осуществил 247 централизованных закупок на 1,2 млрд рублей. В рамках соглашений для отдельных юридических лиц орган разместил 199 извещений на сумму 388 млн рублей.