В Татарстане прошли похороны еще одного мальчика, погибшего во время нападения на школу

В Татарстане похоронили двух восьмиклассников — Амира Зарипова и Дамира Гайнутдинова, которые погибли при нападении на казанскую гимназию № 175.

«Мальчик был очень светлым и образованным, его даже часто показали по телевизору, он читал стихи», — сказал двоюродный дядя Амира Зарипова.

«Очень тяжело, они все были с первого класса вместе, поэтому для нас это очень тяжело, для нас это родная кровинушка», — поделилась учитель школы № 175 Гульназ Гарифуллина на похоронах Дамира Гайнутдинова.

Амир Зарипов похоронен на кладбище в деревне Большие Ковали, а Дамир Гайнутдинов на кладбище в Самосырово. Оба они учились в восьмом классе.

Как сообщало ИА «Татар-информ», сегодня в Малых Клыках прошли похороны одного из школьников, погибших во время стрельбы в гимназии №175.

На сегодня в клиниках Казани остается 23 человека, пострадавших при нападении на школу, 20 из них — дети.