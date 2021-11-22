В Татарстане прошел региональный WorldSkills по компетенции «Полиграфические технологии»

В Татарстане завершился региональный этап WorldSkills Russia по компетенции «Полиграфические технологии». Имена победителей станут известны в начале декабря, сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям.

«Конкурсанты соревновались на двух площадках – в типографии “А-пресс” по модулю “Офсетная печать” и на тренировочном полигоне Межрегионального центра компетенций – Казанском техникуме информационных технологий и связи по модулю “Цифровая печать”», – отметили в агентстве.

По модулю «Офсетная печать» задания участники узнали перед началом соревнований и после знакомства с местом работы – типографией. Участникам необходимо было настроить параметры, выбрать размер и форму всех элементов, затем установить бумагу и уже потом начать печать. Весь процесс, на который выделяется всего один час, конкурсанты должны держать под контролем – следить за краской и настройками.

«Нужно разбираться как в работе электроники, так и знать физику, химические процессы, иметь какие-то знания по графическому дизайну. Полностью скомпоновав все навыки между собой, получить достойный результат», – поделился печатник типографии «А-пресс» Данила Голеницкий.

Конкурс для полиграфистов длится три дня. За это время они должны продемонстрировать умение работать с тяжелой печатной техникой и теоретические знания.

«Они должны знать, как работает оборудование. Если они могут сами работать, то будут знать, как его настраивать, какие бывают дефекты, как с ними справляться. Это для них. Для нас цель – вывить лучшего печатника», – сказал директор издательства КХТИ Андрей Егоров.

Основным организатором компетенции «Полиграфические технологии» регионального этапа WorldSkills Russia является Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) стартовал 15 ноября. Он проходит в пять этапов. Второй этап начался сегодня по 40 компетенциям WorldSkills и 35 компетенциям WorldSkills Juniors.

В региональном чемпионате принимают участие 1803 конкурсанта, в том числе 1084 человека по компетенциям WorldSkills и 719 – по компетенциям JuniorSkills, о чем сообщало ИА «Татар-информ».