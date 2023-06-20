Шествия, выложенный свечами Т-34: какие акции пройдут в День памяти и скорби в Татарстане

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В День памяти и скорби в Татарстане запланированы различные мероприятия и акции. Памятная дата отмечается ежегодно 22 июня — в годовщину начала Великой Отечественной войны.

Мероприятия стартуют накануне, 21 июня. В 9 часов вечера в казанском парке Победы пройдет акция «Огненные картины войны». Активисты Татарстанского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» планируют при помощи 25 тыс. свечей выложить изображение танка Т-34 с надписью «Колхозник Татарии». После участники почтут память погибших минутой молчания.

С 2 и до 4 часов ночи 22 июня в рамках акции «Свеча памяти» пройдет шествие активистов молодежных организаций. Они соберутся в парке Горького и со свечами в руках пройдут по маршруту «мост Миллениум — ул. Чистопольская — ул. Абсалямова — Парк Победы». В шествии примут участие представители молодежных и ветеранских общественных организаций, жители и гости города. Акция завершится минутой молчания и возложением цветов к Вечному огню.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Также в 3:50 запланировано траурное шествие от стелы «Казань — город трудовой доблести» до мемориала памяти в парке им. Урицкого. Длина маршрута составит 1 418 метров — это количество дней Великой Отечественной войны. Организатором шествия выступает Казанский молодежный центр им. А. Гайдара. Участники шествия возложат цветы к мемориалу, почтут память погибших минутой молчания и зажгут виртуальные свечи памяти совместно с всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы». Отмечается, что кадры, снятые на мероприятии, будут транслироваться силуэтом на Мамаевом кургане в Волгограде.

В 8 часов утра в парке Победы пройдет возложение венков и цветов к Вечному огню с участием вице-премьера РТ Лейлы Фазлеевой, замруководителя исполкома Казани Гузели Сагитовой, роты почетного караула, а также участников молодежных и ветеранских общественных организаций, учащихся.

В 12 в Челнах будет проведен праздничный митинг, посвященный Дню памяти и скорби, в ходе которого юнармейцы возложат венки к «Посту № 1» и заступят в почетный караул.

Также в 12.15 во всех муниципальных образованиях республики будет объявлена минута молчания — в этот момент люди склоняют головы и вспоминают родных и близких, переживших самую кровопролитную войну XX века.

В ряде районов Татарстана с 15 по 22 июня пройдет акция «Красная гвоздика». Участникам предлагается выкупить значок «Красная гвоздика» и надеть его в памятные даты, тем самым они выразят свою благодарность ныне живущим ветеранам и сохраняют память о погибших. Все денежные средства от реализации значков поступают в Фонд для оказания помощи ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий.