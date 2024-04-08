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В Татарстане пройдет дождь, воздух прогреется до 15 градусов тепла
В первый день новой недели в Татарстане ожидается облачная погода, днем воздух прогреется до +11, на западе региона — до +15, сообщает пресс-служба Гидрометцентра.
Будет идти небольшой, местами умеренный дождь. Утром, как и ночью, в отдельных районах обещают туман и слабый гололед.
Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 6-11 метров в секунду, днем местами порывы достигнут 14 метров в секунду. Ночью и утром на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы.
Ранее сообщалось, что после короткого похолодания татарстанцев ожидает до 17 градусов тепла.
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