news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 7 апреля 2024 17:48

После короткого похолодания татарстанцев ожидает до 17 градусов тепла

Скопировать ссылку
После короткого похолодания татарстанцев ожидает до 17 градусов тепла
Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

После короткого похолодания в Татарстан на следующей неделе вернется тепло. Во вторник, 9 апреля, столбик термометра поднимется до +17 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

В понедельник воздух прогреется до +11 градусов, на западе республики – до +15, во вторник – до +17, в среду – до +14.

Все дни будут облачными с прояснениями, синоптики обещают осадки разной степени интенсивности. Так, 8 апреля днем пройдет умеренный дождь, 9 апреля дождливая погода сохранится, при этом днем обещают лишь небольшой дождь. Небольшие осадки пройдут и в ночь с 9 на 10 апреля.

читайте также
В эти выходные в Татарстан вновь придет ощутимое похолодание
В эти выходные в Татарстан вновь придет ощутимое похолодание
#прогноз погоды #тепло
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2