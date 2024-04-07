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После короткого похолодания татарстанцев ожидает до 17 градусов тепла
После короткого похолодания в Татарстан на следующей неделе вернется тепло. Во вторник, 9 апреля, столбик термометра поднимется до +17 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
В понедельник воздух прогреется до +11 градусов, на западе республики – до +15, во вторник – до +17, в среду – до +14.
Все дни будут облачными с прояснениями, синоптики обещают осадки разной степени интенсивности. Так, 8 апреля днем пройдет умеренный дождь, 9 апреля дождливая погода сохранится, при этом днем обещают лишь небольшой дождь. Небольшие осадки пройдут и в ночь с 9 на 10 апреля.
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