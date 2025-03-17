В Татарстане пройдет «Диктант Победы»: 25 заданий за 45 минут

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане 25 апреля пройдет международная историческая акция «Диктант Победы». Ее участники должны будут выполнить 25 заданий за 45 минут, сообщают организаторы мероприятия.

Цели акции, по словам ее инициаторов, – привлечение широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны, повышение исторической грамотности, патриотическое воспитание молодежи и развитие у подрастающего поколения потребности в глубоком изучении героического прошлого предков.

Площадки проведения диктанта начнут работать с 10.00. До 11.15 будут продолжаться сбор, регистрация участников и выдача бланков диктанта. С 11.15 до 11.30 состоится инструктаж по заполнению бланков.

С 11.30 до 12.00 будет проходить трансляция церемонии открытия, с 12.00 до 12.45 – само написание диктанта, с 12.45 до 13.00 – сбор заполненных бланков. В 13.20 площадки закроются.

Чтобы стать участником «Диктанта Победы», следует зарегистрироваться на сайте диктантпобеды.рф, пройти процедуру предварительной регистрации на площадке проведения мероприятия (адрес ближайшей площадки можно найти на официальном сайте диктанта или в приложении). После написания диктанта можно будет ознакомиться с его итогами и получить призы за победу.

Стоит отметить, что с 2021 по 2024 год число площадок «Диктанта Победы» выросло с 161 (147 открытых и 14 закрытых) до 317 (301 открытой и 16 закрытых). Количество участников за это время увеличилось почти вдвое: с 10 394 до 20 152. Такие данные привела координатор партийного проекта «Историческая память», председатель Государственного комитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.