Более 300 площадок откроют в Татарстане для желающих написать «Диктант Победы»

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

С каждым годом в Татарстане число желающих принять участие в «Диктанте Победы» увеличивается, растет и количество площадок – в этом году их будет более 300. Об этом заявила региональный координатор партийного проекта «Историческая память», председатель Государственного комитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

«В 2024 году в республике свое знание истории проверили более 18 тыс. человек, работало 317 площадок, в этом году мы ожидаем не меньшие цифры. Станет больше и организаций, принимающих участие в акции. В частности, мы планируем привлечь коллективы министерств и ведомств. Память об истории, память о той цене, которую наша страна заплатила за Победу, важно хранить в наших сердцах, рассказывать об этом детям. Мы должны помнить подвиг дедов. Именно такие акции, как "Диктант Победы", не позволяют забывать о нашем великом прошлом», – выразила уверенность Гульнара Габдрахманова.

Ранее «Единая Россия» и «Ростелеком» запустили курс подготовки к «Диктанту Победы». Проверить знания о событиях Великой Отечественной войны можно на образовательной платформе «Ростелеком. Лицей». Доступ к материалам открыт для всех желающих начиня с 11 марта. Специальный раздел «Диктант Победы» позволяет подготовиться к акции, которая пройдёт 25 апреля.

Так, на платформе размещены видеокурс от Российского военно-исторического общества, который освежит знания о Великой Отечественной войне, конспекты и тесты по каждой теме диктанта, а также пять пробных вариантов прошлых лет.

«Ежегодно вместе с партнерами мы прорабатываем различные форматы, которые помогают всем желающим подготовиться к "Диктанту Победы". Уже сейчас на сайте диктанта доступны проверочные тесты, они обновляются каждые две недели и помогают сориентироваться, какие знания необходимо подтянуть. Платформа "Ростелеком. Лицей" расширяет возможности для подготовки к акции и для исторического просвещения в целом и, уверен, поможет привлечь ещё больше участников к написанию диктанта», – заметил федеральный координатор партпроекта «Единой России» «Историческая память» и руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин.

Материалы по «Диктанту Победы» на данной платформе актуальны как для школьников, так и для их родителей. Раздел по подготовке к историческому диктанту будет доступен до 15 мая.

«Мы в Ростелекоме гордимся тем, что можем внести вклад в сохранение исторической памяти и поддержать такую значимую акцию, как "Диктант Победы". Наша образовательная платформа "Лицей" уже зарекомендовала себя среди школьников и их родителей. Мы предоставляем удобные и качественные инструменты для подготовки, которые помогут участникам не только успешно подготовиться к диктанту, но и лучше познакомиться с историческими событиями своей страны», – пояснил директор офиса перспективных и партнерских продуктов «Ростелекома» Александр Ряховский.

«Единая Россия» 25 апреля проведет международную акцию «Диктант Победы» по всей стране и еще в 80 государствах. Минобрнауки РФ организует площадки в университетах страны и их зарубежных филиалах. Впервые к написанию теста подключится фонд «Защитники Отечества», площадками для проведения станут его региональные филиалы.

В 2024 году исторический тест перевели на восемь языков: английский, французский, испанский, польский, сербский, монгольский, китайский и греческий. Онлайн-версию также адаптировали, она доступна на английском и китайском языках – диктантпобеды.рф.

В этом году в России отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Также по решению Президента РФ Владимира Путина 2025-й объявлен Годом защитника Отечества.