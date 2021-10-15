В Татарстане пройдет диктант на родных языках народов республики

Завтра, 16 октября, в Татарстане состоится диктант на родных языках народов, проживающих на территории республики. Мероприятие организует Минобрнауки РТ совместно с Минмолодежи РТ и Ассамблеей народов Татарстана.

Акция нацелена на повышение уровня грамотности на родных языках и на их популяризацию, а также на увеличение известности преподавателей родных языков и изучающих их филологов, отмечает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Тексты диктантов подготовлены учеными из ведущих вузов Башкортостана, Мордовии, Удмуртии и Чувашии, а также педагогами центра образования «Многонациональная воскресная школа» Казани. Как правило, они состоят из примерно 150 слов.

Площадки для проведения диктанта на чувашском, марийском, удмуртском, мокшанском и эрзянском подготовлены в 29 из 43 муниципальных районов Татарстана: Агрызском, Актанышском, Аксубаевском, Алексеевском, Алькеевском, Альметьевском, Апастовском, Арском, Бавлинском, Балтасинском, Бугульминском, Буинском, Дрожжановском, Елабужском, Заинском, Кайбицком, Кукморском, Лениногорском, Нижнекамском, Новошешминском, Нурлатском, Мамадышском, Менделеевском, Мензелинском, Муслюмовском, Спасском, Тетюшском, Чистопольском и Черемшанском.

При этом в Казани будут писать диктанты не только на этих пяти языках, но и на турецком, бурятском, азербайджанском, грузинском, армянском, арабском, немецком, украинском, киргизском, башкирском и хинди.

Местом проведения акции в столице республики станет Многонациональная воскресная школа, расположенная по адресу: ул. Татарстан, д. 40. В отличие от районов, здесь мероприятие будет проводиться два дня — не только в субботу, но и в воскресенье, информирует пресс-служба мэрии.

Каждый участник диктанта получит благодарственное письмо за то, что решил присоединиться к акции. Все пришедшие на мероприятие должны соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты от коронавируса.

В Татарстане 2021 год по решению Президента РТ Рустама Минниханова объявлен Годом родных языков и народного единства. В традиционной образовательной акции «Татарча диктант» в этом году приняли участие более миллиона человек, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».