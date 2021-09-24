В акции «Татарча диктант» приняли участие больше одного миллиона человек

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В ежегодной образовательной акции «Татарча диктант» («Татарский диктант») в этом году приняли участие 1 миллион 20 тысяч человек. Такие цифры озвучил председатель национального совета «Милли шура» Василь Шайхразиев на заседании совета в «Корстоне».

«Мы поставили цель привлечь к „Татарскому диктанту“ один миллион татар. Официальные данные на сайты говорят, что участников было 1 миллион 20 тысяч», — сказал Шайхразиев.

Диктант проходил на более чем 5 тыс. площадках — в 71 регионе России и в 34 странах. Участники акции собирались в мечетях, медресе, национально-культурных центрах, кафе, школах и детских садах.

«После того как было направлено письмо Главе Башкортостана Радию Хабирову, он все задачи поставил, и, таким образом, в 27 районах Башкортостана написали диктант», — сказал спикер.

По мнению Шайхразиева, важно и в следующем году добиться участия в акции не менее одного миллиона татар и повысить качество знания родного языка.

«Когда мы говорим о татарской нации, то люди должны уметь говорить, читать, писать на родном языке. Если из 8 миллионов татар в мире один миллион писали диктант, это большая гордость», — сказал он.

Заседание совета «Милли шура» завершилось интерактивным шоу, в котором делегатам представили проекты «Уйнагыз, гармуннар», «Татар кызы», «Әйдә, ШаяРТ», «Татарча диктант», «Ачык университет» и «Җәлил укулары».