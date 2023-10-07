В Татарстане программа капремонта жилых домов выполнена более чем на 99%

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

До полного завершения программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов в Татарстане остается менее одного процента. Об этом рассказал сегодня на республиканском совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Марат Айзатуллин.

Провел совещание в режиме видеосвязи со всеми муниципалитетами Раис Татарстана Рустам Минниханов. В нем также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Программа капремонта выполнена на 99,7%, сезонные работы завершены на 99,8%. При этом в 59 домах, где подрядчики продолжают работать, объем выполнения работ превысил 75%, отметил докладчик.

Полностью приведены в порядок 666 домов. В частности, в 96 зданиях были заменены в общей сложности 257 лифтов, уточнил министр.

В число готовых входят и 57 многоквартирных домов в 15 муниципалитетах, сданных за минувшие две недели, добавил Айзатуллин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по данным на 23 сентября ремонтные работы продолжались в 140 домах, на 99 из них объем выполнения превышал 90%.