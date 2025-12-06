В Татарстане программа капремонта многоквартирных домов выполнена более чем на 99%

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На сегодняшний день общее выполнение программы этого года по ремонту многоквартирных жилых домов в Татарстане оценивается более чем в 99%. Об этом рассказал на совещании в Доме Правительства республики министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Провел совещание в режиме видео-конференц-связи со всеми муниципалитетами региона Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Остается завершить менее 1% работ», – подчеркнул докладчик. По его данным, в 37 из 42 включенных в программу муниципалитетов Татарстана все запланированные к капремонту дома полностью обновлены.

Подрядные организации отремонтировали в общей сложности 839 многоквартирных домов. При этом в 41 здании семи муниципалитетов республики капремонт был завершен за последние две недели.

В Татарстане на стадии ремонта в настоящее время находятся 40 домов. Вместе с тем кассовое освоение программы на сегодня оценивается в 78%, констатировал глава Минстроя РТ.

Низкий процент сдачи актов выполненных работ наблюдается в десяти муниципалитетах. Это Алькеевский, Балтасинский, Высокогорский, Камско-Устьинский, Менделеевский, Мензелинский, Новошешминский, Рыбно-Слободский, Сабинский и Чистопольский районы.

«В целях своевременного и полного завершения программы капитального ремонта главам районов необходимо взять данный вопрос на особый контроль», – заключил Айзатуллин.