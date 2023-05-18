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Общество 18 мая 2023 19:00

В Татарстане прогнозируются небольшие дожди и до 25 градусов тепла

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Завтра, 19 мая, в Татарстане сохранится установившаяся прежде теплая погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой сохранится переменная облачностью. Ночью осадки маловероятны, днем местами на востоке региона пройдут небольшие дожди — «из-за близости атмосферного фронта».

Прогнозируется северо-восточный ветер силой от 5 до 10 м/с, который в светлое время суток местами, включая Казань, будет усиливаться порывами до 14 м/с, отмечают синоптики.

Температура воздуха в ночные часы по Татарстану составит от 7 до 12 градусов выше нуля на западе и от 2 до 7 — на востоке (в столице РТ — от +10 до +12, но в низких местах — от +7 до +9).

В дневные часы воздух прогреется до 15–20 градусов тепла (на западе республики — до +25, в том числе в Казани — до +22, +24).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на выходных в Татарстане ожидается летняя жара.

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