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На выходных в Татарстане ожидается летняя жара
На предстоящих выходных в Татарстане установится по-летнему жаркая погода. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.
В ночь на субботу, 20 мая, на востоке республики местами пройдут небольшие дожди, температура воздуха по региону составит от +5 до +10 градусов. Днем вероятность осадков будет невелика, а воздух прогреется до 19–24 градусов тепла.
В воскресенье, 21-го числа, в Татарстане благодаря антициклону ожидается теплая и сухая погода. Температура воздуха составит от 4 до 9 градусов выше нуля в темное время суток (до +14 — на западе РТ) и от +22 до +27 градусов — в светлое, отмечают синоптики.
Согласно предварительным данным метеорологов, в понедельник и вторник, 22 и 23 мая, осадки маловероятны. В дневные часы воздух на территории республики будет прогреваться до +24, +30 градусов.
Ранее профессор КФУ Юрий Переведенцев рассказал «Татар-информу», как долго задержится летнее тепло в Татарстане.
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