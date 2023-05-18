На выходных в Татарстане ожидается летняя жара

На предстоящих выходных в Татарстане установится по-летнему жаркая погода. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

В ночь на субботу, 20 мая, на востоке республики местами пройдут небольшие дожди, температура воздуха по региону составит от +5 до +10 градусов. Днем вероятность осадков будет невелика, а воздух прогреется до 19–24 градусов тепла.

В воскресенье, 21-го числа, в Татарстане благодаря антициклону ожидается теплая и сухая погода. Температура воздуха составит от 4 до 9 градусов выше нуля в темное время суток (до +14 — на западе РТ) и от +22 до +27 градусов — в светлое, отмечают синоптики.

Согласно предварительным данным метеорологов, в понедельник и вторник, 22 и 23 мая, осадки маловероятны. В дневные часы воздух на территории республики будет прогреваться до +24, +30 градусов.

Ранее профессор КФУ Юрий Переведенцев рассказал «Татар-информу», как долго задержится летнее тепло в Татарстане.