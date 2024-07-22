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В Татарстане прогнозируют дождь и от +19 градусов
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Фото: © «Татар-информ»
В отдельных районах Татарстана в понедельник, 22 июля, прогнозируют дождь. По данным Гидрометцентра РТ, местами в некоторых районах республики ожидается даже гроза и туман.
Ветер северо-восточный 5-10 м/с, местами порывами до 14 м/с, при грозе кратковременные усиления 15-20 м/с.
Температура воздуха в первый день недели днем составит от +19 до +24 градусов.
Ранее жителям Татарстана рассказали, когда жара вернется в республику.
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