В Татарстане прогнозируют дождь и от +19 градусов

Фото: © «Татар-информ»

В отдельных районах Татарстана в понедельник, 22 июля, прогнозируют дождь. По данным Гидрометцентра РТ, местами в некоторых районах республики ожидается даже гроза и туман.

Ветер северо-восточный 5-10 м/с, местами порывами до 14 м/с, при грозе кратковременные усиления 15-20 м/с.

Температура воздуха в первый день недели днем составит от +19 до +24 градусов.

Ранее жителям Татарстана рассказали, когда жара вернется в республику.