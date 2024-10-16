В Татарстане прогнозируют дождь и мокрый снег

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В Татарстане ожидается дождь и мокрый снег в западных районах республики.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, минимальная температура воздуха ночью будет опускаться до -5 градусов, а на востоке Татарстана - до -8 градусов. В западных районах республики ситуация «мягче» - минимум +1..+3 градуса.

Максимум же температура воздуха в Татарстане поднимется до +5..+10 градусов днем.

Ветер в среду ожидается юго-восточный, южный со скоростью 6-11 м/с.

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов обратился к татарстанцам в связи с ухудшением погоды.