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В Татарстане прогнозируют дождь и мокрый снег
В Татарстане ожидается дождь и мокрый снег в западных районах республики.
Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, минимальная температура воздуха ночью будет опускаться до -5 градусов, а на востоке Татарстана - до -8 градусов. В западных районах республики ситуация «мягче» - минимум +1..+3 градуса.
Максимум же температура воздуха в Татарстане поднимется до +5..+10 градусов днем.
Ветер в среду ожидается юго-восточный, южный со скоростью 6-11 м/с.
Ранее Раис РТ Рустам Минниханов обратился к татарстанцам в связи с ухудшением погоды.
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