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В Татарстане ожидается сильный ветер и до 22 градусов тепла
В последний день августа в Татарстане сохранится погода с переменной облачностью, существенных осадков не прогнозируется. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.
Днем воздух прогреется до +22 градусов, будет дуть северный, севере-западный ветер, его скорость будет достигать 11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15-17 метров в секунду.
Ранее в беседе с «Татар-информом» профессор КФУ Юрий Переведенцев пообещал потепление в конце августа — начале сентября.
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