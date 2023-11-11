В Татарстане прогнозируется небольшой дождь и гололедица

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Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, ночью, утром пройдет небольшой и умеренный дождь, днем осадки прогнозируются на востоке республики. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра.

Днем столбик термометра будет показывать от +1 до +6 градусов. Будет дуть северо-западный ветер, порывы будет достигать 12 метров в секунду.

Ночью и утром на отдельных участках дорог может образоваться гололедица, кроме того, татарстанцев предупредили о тумане.