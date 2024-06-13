Жителям Татарстана рассказали, когда спадет жара и ждать ли ливни из Москвы

В Татарстане погода на 16 градусов превышает июньскую норму. Обычно в эти дни среднесуточная температура составляет около 18 градусов, а сейчас фиксируют 25 градусов. Причем на пике стрелки термометров достигают 34 градусов и всему «виной» — периферия антициклона, центр которого находится в Оренбурге. Об этом рассказал профессор КФУ Юрий Переведенцев.

Он отметил, что температура начнет снижаться к субботе, но не сильно — до +29 градусов, пишут «Челнинские известия». Однако прогнозируются небольшие осадки.

Спикер также заверил, что в Татарстане все ждут Атлантический циклон из Москвы. Под его влиянием в столице России уже выпала полумесячная норма осадков. Однако, когда этот циклон дойдет до республики, пока неизвестно.

При этом, как сказал Переведенцев, если июль станет таким же жарким в Татарстане, но есть риск столкнуться с засухой. При этом, по его прогнозу, второй летний месяц действительно ожидается теплее нормы.

Также при такой жаре могут быть опасные погодные явления, по типу гроз, ливней, смерчей. Однако они возникают, когда приближается атмосферный фронт, а он пока далеко, сказал метеоролог.