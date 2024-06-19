В Татарстане продолжают снижаться цены на такси

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Татарстане четвертый месяц подряд продолжают снижаться цены на такси. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В мае проезд в такси в расчете на один километр пути стоил 30,6 рубля, в апреле — 31,2 рубля, в марте — 31,8 рубля, в феврале — 32,1 рубля. Максимум за этот год был зафиксирован в январе (в том числе на фоне снегопадов — прим. Т-и) — 33,3 рубля.

Инфографика: Росстат

Вместе с тем по сравнению с маем 2023 года услуги такси в Татарстане существенно подорожали: тогда один километр пути в республики обходился примерно в 26 рублей.

Средний показатель по России в мае — 41,6 рубля за один километр пути. Соответствующий показатель растет уже второй месяц подряд.