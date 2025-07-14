В Татарстане продолжается XI Республиканская олимпиада юных геологов

С 10 июля в Татарстане начала работать XI Республиканская открытая полевая олимпиада юных геологов. Образовательное мероприятие проходит в лагере «Солнечный» в Альметьевске. Всего в олимпиаде принимают участие представители 35 районов республики, Красноярского края и Башкортостана, а также Беларуси. Проводится она начиная с 2014 года по инициативе Раиса РТ Рустама Минниханова.

Начальник отдела развития корпоративной культуры и молодежной политики «Татнефти» Евгений Гаврилов отметил, что за прошедшие годы число участников значительно возросло.

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

«В 2014 году, когда мы проводили первую республиканскую олимпиаду, на ней присутствовали 27 команд. Это было 26 команд из Республики Татарстан и одна команда из Республики Крым, Бахчисарайского района. Сегодня на олимпиаде в этом году присутствуют 38 команд. Я думаю, что на следующий год будет более 40 команд. В 2023 году все три призовых места достались нашим республиканским командам», – заметил он.

На территории лагеря «Солнечный» разбиты четыре соревновательные площадки:

– гидрология;

– описание геологического памятника;

– минералогия и петрография;

– основы нефтяной геологии.

На площадке «Гидрология» участники работают на створе, замеряют промеры глубин, количество точек измерения скорости движения воды, описывают особенности реки (привязка к местности, характеристика реки, описание дна), определяют расход воды.

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

Доцент кафедры общей геологии и гидрогеологии КФУ Ильдар Нуриев сообщил, что подобные исследования в виде измерения вод проводятся с целью определения скорости течения воды через определенный объем потока.

«Они работают в реке, замеряют – это поплавковый метод определения, один из самых простых методов определения расхода потока. Затем они идут делать описание уже долины реки. То есть, помимо работы в створе, они дают описание долины реки, надпойменной террасы. По уже имеющимся рассчитанным замеренным результатам, по определенным формулам они рассчитывают уже этот расход», – пояснил Нуриев.

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

По словам доцента, у студентов КФУ на факультете геологии есть такая же специализированная гидрогеологическая практика. Так что участники олимпиады смогут заранее узнать, какие дисциплины они будут изучать в будущем. «Инженерно-геологическая практика начинается на 2-м курсе. В рамках этой практики мы студентам даем эти же гидрометрические измерения. На основании вот этих расчетов расхода воды можно определять расход потока, может спрогнозировать повышения и понижения уровней в реках, повышение и понижение уровней подземных вод», – детализировал он.

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

Участницы олимпиады и ученицы школы «Карабаш» Бугульминского района Алина Нуруллина и Камила Зайдуллина рассказали о своем опыте гидрологических исследований.

«Мы собираемся связать с этим жизнь, поступать в КФУ, в Институт геологии и нефтегазовых технологий. А вообще, чтобы хорошо разбираться в гидрологии, необходимо знать математику, физику, химию, биологию и географию, соответственно, и сдавать эти предметы на ЕГЭ», – сказали они.

База, где проходили гидрогеологические испытания, находится на стыке двух районов, Альметьевского и Азнакаевского, на реке Лесной Зай.

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

Соревнования по минералогии и петрографии включали определение и описание трех контрольных образцов минералов и трех образцов горных пород с помощью вспомогательных средств: шкалы Мооса, лупы, соляной кислоты, магнита, стекла, фарфоровой пластинки и ножа. Среди изученных участниками минералов есть кварц, топаз, кальцит, флюорит, апатит, гроссуляр.

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

Минералогия и петрография всячески применяется в разных отраслях нашей жизни – и в здравоохранении, и в строительстве, и в промышленности, констатировала доцент кафедры минералогии и литологии КФУ Евгения Нуриева.

«В медицине часто используется гипс, добытый из осадочных минералов. Есть минералы, с которыми получают определенные вещества и потом изготавливают лекарства. В строительстве – известные мрамор и гранит. Естественно, это ювелирное дело. Это украшает нашу жизнь, ювелирные изделия должны быть эстетичны, они должны иметь красивый цвет, красивый блеск, естественно, они должны быть для человека безопасны. Мы проверяем их на радиоактивность», – перечислила она практические применения своей науки.

Горные породы и минералы активно применяются в косметике. Это и тальк, и различные виды глин. Даже в индустрии технологий используют минеральные ресурсы.

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

«Чтобы создать телефон или компьютер, нужно тоже использовать минералы. Из них получают различные соединения, которые затем применяются при изготовлении устройств. Мы считаем, что это очень актуальная история для детей», – уверена Нуриева.

Ученик IT-лицея КФУ и участник геологической олимпиады Арслан Юсупов поделился своим опытом участия в минералогическом исследовании.

«Сегодня я изучил три минерала – это змеевик, пирит и флогопит. Начал ходить в кружок по геологии еще в 7-м классе, сейчас также планирую заниматься этим, пойти учится в МФТИ или Горный университет в Петербурге. Было бы интересно извлекать новые горные породы из вод Мирового океана», – поделился он.

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

Арслан Юсупов желает посещать больше минералогических экспедиций.

«Мы со своей командой уже ездили в экспедицию на Кавказские Минеральные Воды. Описывали там геологические памятники, природные памятники горы Бештау. Собрали оттуда такие горные породы, как бештаунит, лимонит. Собрали некоторые образцы кальцита, мраморного оникса. С удовольствием бы поехал в Саха-Якутию, Бурятию, в тех регионах добывается много алмазов», – признался участник олимпиады.

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

На площадке «Описание геологического памятника» находились фотографии и рисунки фауны, минералов и горных пород, карты расположения геологических памятников на территории разных регионов России (Ставрополья, Кавказа, Татарстана), а также Витебской области Беларуси.

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

На «Основах нефтяной геологии» дети могут работать за компьютерами с геофизическими схемами и построить на бумаге геологический горизонт.

XI Республиканская открытая полевая олимпиада юных геологов завершится 16 июля. Ежегодно она организуется компанией «Татнефть» совместно с Министерством образования РТ. Победители Республиканской олимпиады получат возможность принять участие в XV Всероссийской открытой полевой олимпиаде юных геологов, которая пройдет с 24 июля по 4 августа 2025 года в Пермском крае.