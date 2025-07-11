Минниханов и Новак открыли XI Республиканскую полевую олимпиаду юных геологов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер России Александр Новак приняли участие в церемонии открытия XI Республиканской открытой полевой олимпиады юных геологов. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Олимпиада проводится при поддержке руководителя республики с 2014 года. Цели мероприятия – организация интересного, полноценного летнего отдыха детей, развитие их творческого потенциала, восстановление здоровья, восполнение сил, укрепление физического и психического здоровья, включение в систему новых социальных связей и отношений.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Ключевым моментом является пропаганда деятельности юношеских геологических объединений – клубов юных

геологов как формы дополнительного образования, профессиональной ориентации и развития гражданской позиции учащихся.

Олимпиада в этом году охватывает 390 участников – 312 школьников и 78 преподавателей. Ее победители войдут в состав сборной команды для участия в XV Всероссийской открытой полевой олимпиаде юных геологов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Рустам Минниханов в своем выступлении подчеркнул, что для поддержания высоких стандартов и новых достижений в отрасли нужны молодые талантливые геологи, которые способны обеспечить конкурентоспособность и эффективность добывающего сектора экономики.

«Уникальная геологическая история Татарстана и многолетние усилия геологов сделали нашу республику одним из эффективных нефтедобывающих центров России», – напомнил Раис РТ.