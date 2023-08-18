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В Татарстане продолжается суд над сиделкой, зарезавшей прикованную к постели пенсионерку
В Ново-Савиновском районном суде города Казани продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении 45-летней жительницы Алькеевского района. Ее обвиняют в убийстве прикованной к постели пожилой жительницы Казани. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Напомним, трагедия произошла в конце мая этого года. По версии следствия, женщина устроилась сиделкой для ухода за 84-летней пенсионеркой. Пожилая женщина была прикована к постели и постоянно находилась в своей квартире на улице Четаева в Казани. Однажды сиделка, будучи в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, не менее 11 раз ударила ножом пенсионерку. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте.
Позднее злоумышленницу задержали. Во время заседания она заявила суду, что раскаивается в убийстве и чувствует себя виноватой.
Также в суде стало известно, что в 2007 году женщина уже была осуждена Алькеевским судом за кражу, тогда женщину приговорили к условному сроку на 2 года.
В настоящее время проводится по делу судебное следствие. Следующее заседание пройдет 7 сентября 2023 года.
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