Валеева о конкурсе на новогоднее оформление: «Люди сами подсказывают новые номинации»

В Татарстане продолжают прием заявок на республиканский конкурс по лучшему новогоднему оформлению, который проводится под эгидой Общественной палаты при поддержке Президента республики Рустама Минниханова. Председатель ОП РТ Зиля Валеева рассказала «Татар-информу», какие изменения претерпел конкурс за десятилетие и когда назовут имена победителей.

Зиля Валеева рассказала, какие изменения претерпел конкурс за десятилетие и когда назовут имена победителей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Итоги голосования на сайте „Татар-информ“ будут учтены при выборе победителей»

Конкурс на лучшее новогоднее оформление в городах и сельских поселениях Татарстана стартовал 16 декабря 2022 года, работы от участников принимаются до 18 января. Участвуют все районы городские округа Татарстана, победителей определят 4 февраля.

«Итоги голосования, которое сейчас проводится на сайте „Татар-информ“, будут учтены при выборе лучших», — сказала председатель Общественной палаты Зиля Валеева.

Призы в торжественной обстановке победителям вручит Президент РТ Рустам Минниханов в Доме Правительства Татарстана.

2023 год стал для конкурса юбилейным — он проводится уже 10 лет. Ежегодно к нему присоединяются все больше людей, привносятся новые идеи, нестандартные оформительские находки, креативные предложения. А с прошлого года в рамках конкурса вручается специальный приз «Лучшее новогоднее оформление двора». Также отдельная номинация учреждена для предприятий и организаций.

В праздничном оформлении центральных елок участвуют муниципальные органы власти, трудовые коллективы, представители крупного и малого бизнеса, индивидуальные предприниматели, ветераны, активисты, студенты и школьники.

Кроме центральных ёлок в городах и поселках в последние годы празднично оформляются дворы многоквартирных домов и личные подворья, где главными инициаторами являются жильцы и хозяева домовладений. Они с большим энтузиазмом готовились к любимому празднику: собирали новогодние игрушки, закупали гирлянды. Особое внимание уделялось подготовке мероприятий для детей и пожилых соседей.

В праздничном оформлении центральных елок участвуют муниципальные органы власти, трудовые коллективы, представители крупного и малого бизнеса Фото: nurlat.tatarstan.ru

«Люди сами подсказывают новые номинации, новых участников»

По словам Зили Валеевой, история сама диктует появление новых категорий и привлекает все большее количество участников. Так, например, президентская программа «Наш двор» сплотила соседей, положила начало дворовым праздникам и совместному труду.

«Люди сами подсказывают новые номинации, новых участников. Так, например, вручая спецприз за лучшее оформление двора, мы прежде всего ориентировались на дворы многоквартирных домов, где прошла реновация территорий. Это оказалось не просто этапом благоустройства, но и еще новым качеством жизни сообщества соседей. Они стали более тесно общаться, помогать друг другу. Так, в прошлом году победил двор в Ново-Савинском районе Казани. Они на протяжении 13 дней организовывали мероприятия, а на Новый год все встретились во дворе, угощали соседей треугольниками, пирогами, детям раздавали подарки», — рассказала председатель ОП РТ.

В этом году организаторов заинтересовала заявка двора 36/6-2 из Набережных Челнов. Они уже с лета начали собирать игрушки по квартирам, а в новогоднюю ночь все собрались у елки — Дедом Морозом и Снегурочкой стали два жителя двора.

Конкурс объединяет не только соседей, но и работников трудовых коллективов предприятий, бюджетных организаций и многих других татарстанцев.

«Воспитательницы детского сада Елабуги украсили окна своего детского учреждения. Этот детский сад сразу отличается среди других, зазывает к себе родителей, которые подходят нему с хорошим настроением, а особенно — деток, которые иногда нехотя идут в садик, а тут бегут с радостью», — привела пример Зиля Валеева.

2023 год стал для конкурса юбилейным — он проводится уже 10 лет Фото: laishevskyi.ru

«Рустам Нургалиевич мне сказал: „Конечно, будем проводить конкурс! Это же для людей, для детей“»

В этом году из-за спецоперации у организаторов возникли некоторые сомнения, стоит ли проводить конкурс с солидным призовым фондом в такой непростой период. Тогда председатель Общественной палаты обсудила этот вопрос с Президентом Рустамом Миннихановым.

«Рустам Нургалиевич мне сказал: „А как ты думаешь? Конечно, будем проводить конкурс! Это же для людей, для детей“. Да, корпоратив можно пропустить, без салюта можно обойтись или сделать его менее затратным, но нельзя без праздничного оформления, — отметила собеседница агентства. — Вот, например, комплексное оформление улицы Сююмбике в Азнакаево. По пешеходной площадке все вечером гуляют, все очень красиво, всем интересно. Это же еще и другой уровень культуры и времяпрепровождения».

Один из важных моментов, по мнению Зили Валеевой, это создание комфортных городских и сельских территорий.

«На Кремлевской набережной в кафе человек чувствует себя комфортно, уютно. К нам стали ездить именно за этим ощущением. Многие мои коллеги, знакомые, которые в этом году посещали Казань, говорили: „Как хорошо у вас стало! Есть где вкусно покушать, где погулять и что посмотреть“. Это называется расположенностью города к человеку», — подчеркнула она.

Участвуют все районы и городские округа Татарстана, победителей определят 4 февраля Фото: tatarstan.ru

«Новогодние мероприятия стали обрастать зимними фестивалями»

За последние годы в конкурс были привнесены новшества: многие районы создали приложения, QR-коды событий в елочных городках. Первыми практику ввели альметьевцы, потом подхватили бавлинцы, а следом — челнинцы.

«Это очень удобно. Если приложение есть в телефоне, маме не надо гадать, куда пойти с ребенком. Появилась такая открытость по новогодним праздникам. В Бавлах еще использовали технологии дополненной реальности, когда при наведении смартфона на QR-код, Дед Мороз колесил вокруг елки. Эти новшества особенно детям очень нравятся», — отметила Валеева.

Также новогодние мероприятия стали «обрастать» зимними фестивалями, которые проводятся не только на муниципальном, но и на республиканском уровне. Это фестиваль креативных саней в Мамадыше, «Итекфест» («Кукморские валенки») в Кукморском районе и многие другие. Сама Зиля Валеева тоже прокатилась на креативных санях.

«Чего там только не было! Одни сани — в виде танка, другие — избушки на курьих ножках, цыганские кибитки, паровозик из Ромашкина, Дед Мазай с кроликами. И так это весело! Люди проявляют креативное мышление, анализируют, чтобы транспорт был устойчивым, проектируют специальные полозья. Сами участники готовят представления, визитки, шьют костюмы», — поделилась она.

Ежегодно к конкурсу присоединяются все больше людей, привносятся новые идеи, нестандартные оформительские находки Фото: menzelinsk.tatarstan.ru

«Новый год — единственный праздник, который не зависит от возраста»

Зиля Валеева отметила и ряд гигантских снежных скульптур, которые лепили жители муниципальных образований. Так, организаторам запомнился гигантский Кролик в Тюлячах, «набитый» сенажными кругляками, в прошлом году тюлячинцы отличились фигурой Тигра, а в 2021 году — Быка.

Председатель отметила и интересные «находки» у бугульминцев. Перед Новым годом команда под началом молодого архитектора Артема Цокура проводит конкурс идей новогоднего оформления среди школьников. Победители идеи потом участвуют в воплощении проекта.

«Это очень здорово, ведь елка для детей делается. Один год у бугульминцев запомнился в новогоднем стиле „Алиса в стране чудес“, а в том году они создавали ледяные лабиринты, их даже в Москве показывали несколько раз. Папы и мамы вместе с детьми лазили по этим лабиринтам, было очень интересно», — рассказала Зиля Валеева.

Председатель отметила интересные «находки» у бугульминцев Фото: пресс-служба Бугульминского района

Руководитель Общественной палаты Татарстана убеждена, что Новый год — это прежде всего праздник для семьи, для детей. У каждого из нас с самого детства есть отношение к Новому году, как к ожиданию чуда.

«Это единственный праздник, который не зависит от возраста. На креативных санках ведь и я прокатилась. Смотришь, и другие взрослые в снежки кидаются, и весело возле елки выплясывают. Конкурс проводится именно для этого», — рассказала о целях конкурса Зиля Валеева.

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До 18 января конкурсная комиссия принимает от муниципальных образований информационные материалы о проведенных новогодних мероприятиях с фото-и видеоотчетами для участия в республиканском конкурсе. Заявки должны быть представлены по адресу: 420111, РТ, г. Казань, ул. Батурина, д. 7а, каб. 134, Общественная палата Республики Татарстан с пометкой «В Конкурсную комиссию», а также на электронный адрес oprt2020@yandex.ru.

Распоряжение Кабинета Министров РТ от 16.12.2022 № 2913-р.

Положение о республиканском конкурсе среди муниципальных образований, предприятий и организаций в Республике Татарстан на лучшее новогоднее мероприятие и праздничное оформление 2022-2023.