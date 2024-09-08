В Татарстане продолжается фотоконкурс «Всей семьей на выборы!», первые участники уже опубликовали свои фотографии.

Республиканский фотоконкурс приурочен к объявленному в России Году семьи и будет проходить сегодня, 8 сентября, до 20 часов. Принять участие и выиграть один из 12 iPhone 15 и один автомобиль Lada Vesta может любая семья, проживающая в Республике Татарстан.

Для участия в конкурсе необходимо сделать фотографию / селфи с семьей в специальном браслете, который можно получить проголосовавшим, на фоне избирательного участка. При этом снимок не должен быть сделан внутри избирательного участка.

Сделанное фото необходимо выложить на свою страницу в социальных сетях до 20.00 в день розыгрыша с двумя обязательными хештегами: #ВсейСемьейНаВыборы и #ТатарстанАлга.

Участником фотоконкурса может быть только житель Татарстана, прописанный на территории республики на постоянной основе.

Личная страница или аккаунт участника в социальных сетях, где будет опубликована фотография, должны быть открыты и принадлежать физическому лицу, достигшему 18-летнего возраста.

Со всеми обязательными условиями можно ознакомиться в сообществе фотоконкурса «Татарстан Алга» во «ВКонтакте», в разделе «Правила фотоконкурса 8 сентября 2024».

Айфоны разыгрываются каждый час, розыгрыш автомобиля намечен на 20.20 (время может быть изменено). Призы разыгрываются во время прямой трансляции на телеканале ТНВ с дублированием в сообщество ВКонтакте «Татарстан Алга».

Фотоконкурс не является лотереей, не основан на риске, не является рекламой, участие в нем осуществляется на безвозмездной и добровольной основе.