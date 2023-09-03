В Татарстане продолжается досрочное голосование жителей новых регионов России

Фото: пресс-служба ЦИК РТ

Досрочное голосование жителей регионов, присоединенных к России в прошлом году после плебисцитов (Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей), продолжается в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии РТ.

По данным татарстанского ЦИК, голосование на выборах депутатов законодательных собраний новых регионов проходит штатно. Члены экстерриториальных УИК выезжают в различные районы и населенные пункты Татарстана.

Законодательно предусмотрено голосование на стационарных экстерриториальных избирательных участках, в пунктах временного размещения, на дому и в медицинских учреждениях.

Сегодня, 3 сентября, досрочное голосование продлится до 20 часов. Завтра, 4 сентября, экстерриториальные избирательные участки будут работать до 15 часов.

Как ранее сообщал «Татар-информ», единый день голосования в России пройдет 10 сентября. В частности, будут организованы выборы глав 26 субъектов Федерации. В 21 регионе это будут прямые выборы, а в пяти — в Ямало-Ненецком автономном округе и в присоединенных регионах — через голосование в парламентах

В 20 субъектах также назначены выборы депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти, а в четырех (Карачаево-Черкесия, Красноярский край, Липецкая область и Республика Крым) — дополнительные выборы депутатов Государственной Думы.

Помимо прочего, в 36 районах Татарстана должны состояться дополнительные выборы депутатов муниципальных образований.