В Татарстане продолжает снижаться заболеваемость Covid-19

Уровень заболеваемости коронавирусом в Татарстане продолжает снижаться. За прошедшие сутки в республике выявлено 146 случаев Covid-19 по сравнению с 152 накануне, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Госпитализация понадобилась 30 заболевшим, тогда как за день до этого были госпитализированы 44 человека. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 198 226 татарстанцев.

В общей сложности за время эпидемии полностью выздороветь удалось 194 390 пациентам. За последние сутки излечились 130 человек (днем ранее стало известно о 158 поправившихся больных).

Общее число официально признанных в республике смертей от Covid-19 по-прежнему равняется 2010. Последний раз информация о летальном исходе обнародовалась 20 января.

В целом по России прирост заболеваемости коронавирусом за сутки составил 9580 случаев. При этом 786 человек были госпитализированы, а полностью поправилось 9250. В то же время жертвами инфекции стали 30 человек.