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Третий день подряд в Татарстане снижается заболеваемость Covid-19
За прошедшие сутки в Татарстане выявлено 152 случая коронавирусной инфекции. 44 пациентам потребовалась госпитализация, добавляет портал стопкоронавирус.рф.
Таким образом, заболеваемость в республике постепенно снижается: 24 февраля здесь подтвердилось 160 случаев, 25-го числа — 157. В общей сложности за время пандемии в Татарстане регистрировалось 198 080 человек с этим заболеванием.
В сводке уточняется, что за день выздоровели 158 человек и ни одного не умерло.
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