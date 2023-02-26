Третий день подряд в Татарстане снижается заболеваемость Covid-19

За прошедшие сутки в Татарстане выявлено 152 случая коронавирусной инфекции. 44 пациентам потребовалась госпитализация, добавляет портал стопкоронавирус.рф.

Таким образом, заболеваемость в республике постепенно снижается: 24 февраля здесь подтвердилось 160 случаев, 25-го числа — 157. В общей сложности за время пандемии в Татарстане регистрировалось 198 080 человек с этим заболеванием.

В сводке уточняется, что за день выздоровели 158 человек и ни одного не умерло.