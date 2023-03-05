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В Татарстане продолжает расти заболеваемость Covid-19
В Татарстане уже четвертый день подряд увеличивается регистрируемая заболеваемость коронавирусом. Сегодня подтверждены 169 случаев заражения Covid-19 по сравнению с 161 накануне, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Госпитализация понадобилась 32 заболевшим, тогда как за день до этого были доставлены в больницы 42 татарстанца. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 199 120 татарстанцев.
В общей сложности удалось выздороветь 195 290 жителям республики, в том числе за последние сутки излечились 99 пациентов. Днем ранее стало известно о 103 поправившихся больных.
Общее число официально признанных в республике смертей от Covid-19 по-прежнему равняется 2010. Последний раз информация о летальном исходе обнародовалась 20 января.
Ежедневный прирост Covid-случаев по России составил 13 559. В больницы доставили 840 человек, полностью излечиться удалось 8936 жителям РФ. Жертвами инфекции, согласно официальной статистике, стали 43 россиянина.
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