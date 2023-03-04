Заболеваемость Covid-19 в Татарстане растет третий день подряд

В Татарстане третий день подряд увеличивается ежедневный прирост заболеваемости коронавирусом. За последние сутки еще 161 человек подхватил инфекцию, днем ранее – 153. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

Госпитализация понадобилась 42 татарстанцам. Еще 103 человека выздоровели.