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Заболеваемость Covid-19 в Татарстане растет третий день подряд
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В Татарстане третий день подряд увеличивается ежедневный прирост заболеваемости коронавирусом. За последние сутки еще 161 человек подхватил инфекцию, днем ранее – 153. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.
Госпитализация понадобилась 42 татарстанцам. Еще 103 человека выздоровели.
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