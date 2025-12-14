В Татарстане продлили ограничение движения на участках трассы М5

В Татарстане из-за метели действует ограничение движения на четырех участках трассы М5 «Урал». Ограничение продлено до 21:00, сообщили в ГУ МЧС России по РТ. Время может быть скорректировано в зависимости от погоды.

Ограничения действуют на следующих участках: