Происшествия 14 декабря 2025 17:05

В Татарстане продлили ограничение движения на участках трассы М5

В Татарстане из-за метели действует ограничение движения на четырех участках трассы М5 «Урал». Ограничение продлено до 21:00, сообщили в ГУ МЧС России по РТ. Время может быть скорректировано в зависимости от погоды.

Ограничения действуют на следующих участках:

  • Бугульминский район – на трех участках с 1239 км по 1240 км, с 1243 км по 1 245 км, с 1 253 км по 1 257,5 км, общей протяженностью 7,5 км;
  • Бавлинский район – на одном участке с 1 257,5 км по 1 280 км, протяженностью 22,5 км.

