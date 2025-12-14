На четырех участках трассы М5 в Татарстане введены ограничения движения

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане из‑за сильного ветра, метели и плохой видимости с полудня 14 декабря временно ограничили движение пассажирских автобусов, маршруток и грузовиков на участке федеральной трассы М5 «Урал».

Ограничение действует на отрезке дороги от границы с Самарской областью до населенного пункта Старые Богады. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

По предварительным данным, движение планируют восстановить к 16:00, но время могут изменить, если непогода продолжится.

Ограничения введены на следующих участках:

Бугульминский район – на трех участках с 1239 км по 1240 км, с 1243 км по 1 245 км, с 1 253 км по 1 257,5 км, общей протяженностью 7,5 км;

Бавлинский район – на одном участке с 1 257,5 км по 1 280 км, протяженностью 22,5 км.

С дорожными службами и ГАИ организовано взаимодействие, места стоянки для фур определены. Отмечается, что заторов на трассах Татарстана нет.

Для ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий привлечено от РСЧС 22 человека и 14 единиц техники, включая силы МЧС.